Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da aralıklarla devam eden kuvvetli rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın ise sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.