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Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Haziran 2024 altın fiyatları…

14 Haziran 2024 | 11:24
Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları

 Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 420 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel azalan gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 2 bin 393 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının 1,1 üzerinde 2 bin 420 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 870 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 değer kaybıyla 2 bin 304 dolardan günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 311 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerden altında kalmasına rağmen varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Çarşamba günü ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kalmıştı. Dün de ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile piyasa tahminlerin altında artış kaydetti.

Enflasyonun yavaşlamasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşunu koruması risk algısının güçlü kalmasına neden oluyor.

Fed yetkililerinin projeksiyonları bu yıl için her ne kadar 1 faiz indirimi beklentisi olduğunu gösterse de piyasalar olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 90 ile fiyatlıyor.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşun meyvelerinin alındığını gösterdiğini ifade ederek, gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, ekonomi de yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,23'e gerileyerek 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Şu sıralarda ise tahvilin getirisi yüzde 4,27 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 280 ve 2 bin 250 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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GERİ
İLERİ
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