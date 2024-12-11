Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)

Açıklama şöyle: ASELSAN, yurtdışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 30.668.376,- ABD Doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır.



CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)

Açıklama şöyle: Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 7.616.119,00 USD (Yedi Milyon Altı Yüz On Altı Bin Yüz On Dokuz Amerikan Doları) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 264.886.333,98 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2025 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.



DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)

Açıklama şöyle: Şirketimizce 26.375.000 TL'si inşaat malzemesi, 15.800.000 TL'si pamuk olmak üzere toplam 42.175.000 TL'lik satış gerçekleştirilmiştir.



PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. (PARSN)

Açıklama şöyle: Yurt içinde yerleşik bir müşterimiz ile özel amaçlı yol dışı araçlarında kullanılmak üzere Şirketimiz tarafından geliştirilmiş ağır hizmet araçlarına yönelik "GÜRİŞ Aks Projesi" kapsamında toplam 5.860.000 USD tutarında bir sipariş sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün teslimatlarının 2025 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Siparişler, teslimat takvimine uygun şekilde faturalandırılarak ilgili yılların cirosuna yansıtılacaktır.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEGAP)

Şirketimiz, hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Little Big (LTB) markasının sahibi Çak Holding ile üretim alanında 20 Milyon TL lik sipariş anlaşmasına imza atmıştır. Bu anlaşma, şirketimizin hazır giyim sektöründeki büyüme hedeflerine katkı sağlamak ve pazardaki konumumuzu güçlendirmek amacıyla şirketimiz adına önem arz etmektedir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. (09/12/2024 Tarihinde yapılan açıklama "Yeni İş İlişkisi" formatı kullanılarak tekrar yayınlanmıştır.)

