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Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. bugün (11 Aralık) KAP'a uluslararası tahkim süreci hakkında açıklama yaptı.

11 Aralık 2024 | 22:54
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz bağlı ortaklıklarından "H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş." ye ait Biyokütle Enerji Santralinin kurulum sürecinde ekipman tedariği ve montaj işlerinin bir kısmını üstlenmiş olan "Sinoma Energy Conservation Ltd." şirketi aleyhine, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle,  H29 tarafından  Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi nezdinde 33.434.561 USD tutarında dava açılmış ve bunun sonrasında Sinoma tarafından da H29 aleyhine 18.000.000 USD tutarında karşı dava açılmıştır. Şirketimiz süreci yakından takip etmekte olup önemli gelişmeler olması durumunda kamuoyu ile paylaşacaktır.
 

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Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Borsada bugün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Bugün 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
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İLERİ
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