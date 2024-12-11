Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz bağlı ortaklıklarından "H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş." ye ait Biyokütle Enerji Santralinin kurulum sürecinde ekipman tedariği ve montaj işlerinin bir kısmını üstlenmiş olan "Sinoma Energy Conservation Ltd." şirketi aleyhine, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, H29 tarafından Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi nezdinde 33.434.561 USD tutarında dava açılmış ve bunun sonrasında Sinoma tarafından da H29 aleyhine 18.000.000 USD tutarında karşı dava açılmıştır. Şirketimiz süreci yakından takip etmekte olup önemli gelişmeler olması durumunda kamuoyu ile paylaşacaktır.

