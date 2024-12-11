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Gübretaş, 70 milyon euroluk maden yatırımını duyurdu

Gübretaş'tan Söğüt Altın Madeni'ne 70 milyon avroluk yatırım... Gübre Fabrikaları T.A.Ş. bugün KAP'a, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.nin yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı.

11 Aralık 2024 | 22:33
Gübretaş, 70 milyon euroluk maden yatırımını duyurdu

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin Söğüt Altın Madeni'nde yatırım yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının 7 Ekim'de duyurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda; Faz 2 konsantre üretim tesisinin temel ve detay mühendislik işleri, tüm ekipmanları, yapısal çelikleri, boruları, elektrik malzemeleri ve otomasyon ekipmanları olmak üzere anahtar teslimi, ayrıca saha ekipman süpervizörlüğü ve operatör eğitimleri dahil Metso Finland Oy ve Metso Maden Teknolojileri AŞ ile bugün sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sözleşme tutarının vergi ve nakliye hariç 70 milyon avro olduğu belirtilen açıklamada, yüzde 30'nun peşin, geri kalan kısmının ise tesisin devreye alınmasına kadar parçalı şekilde ödeneceği kaydedildi.

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Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Borsada bugün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
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İLERİ
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