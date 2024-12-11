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Borsada bugün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket

Borsa İstanbul'da bugün 2 şirket bedelsiz, 1 şirket ise bedelli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı...

11 Aralık 2024 | 22:06
Borsada bugün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket

Borsada bugün sermaye artırımı için SPK başvurusu yaptığını duyuran 3 şirket şöyle:

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (BRKSN) Yüzde 200-Bedelsiz

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.12.2024 Tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları vermişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20 Kasım 2024 ve 2024-20 sayılı, toplatısında, Şirketiminizin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan olmak üzere %200 oranında artırılarak 31.200.000.-TL'den 93.600.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin karar alınmış ve aynı gün KAP duyurusu yapılmıştır.62.400.000 TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 93.600.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde; sermayeye ilave edilen 62.400.000 TL'nin tamamı finansal tablolarımızda yer alan iç kaynaklardan (Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları) karşılanmak üzere 02 Aralık 2024 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

Artırılan 62.400.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, İşbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Genel Müdürünün yetkilendirilmesine,karar verilmiştir. Bu karara uygun olarak sermaye artırımına ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu 10 Aralık 2024 tarihinde yapılmıştır.

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO) Yüzde 300- Bedelsiz

Açıklama şöyle: Şirketimiz sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, %300 oranında artırılarak 25.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.12.2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

KRON TEKNOLOJİ A.Ş. (KRONT) Yüzde 100- Bedelli

Açıklama şöyle: "Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden ödenmek suretiyle %100 oranında bedelli olarak 85.611.078,00 TL'den 171.222.156,00 TL'ye artırılması kapsamında hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır".  Açıklamaya göre SPK başvuru tarihi 11 Aralık

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Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
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