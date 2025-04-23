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  • Altın fiyatları bugün ne kadar (22 Nisan) | Altın fiyatları rekor tazeledi... Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları bugün ne kadar (22 Nisan) | Altın fiyatları rekor tazeledi... Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 280 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarındaki son durum merakla takip ediliyor. İşte canlı ve anlık olarak altın piyasasındaki son durum

22 Nisan 2025 | 11:02
Son Güncellenme: 22 Nisan 2025 | 11:13
Altın fiyatları bugün ne kadar (22 Nisan) | Altın fiyatları rekor tazeledi... Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,6 artışla 4 bin 208 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 1,74 artışla 4 bin 280 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 200 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün 3 bin 500 doları test ederek rekor tazelemesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 5 artışla 3 bin 485 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler güvenli liman talebini destekliyor.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler devam ederken, Fed ve Trump arasında politika uyumsuzluğu olabileceği endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Powell'ı hedef alarak, faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirtti.

Başkan Trump, geçen hafta da Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti. Powell'dan memnun olmadığını kaydeden Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti. Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini söylemişti.

Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması, Bankanın bağımsızlığı konusunda endişelere yol açarken, bu durum doların değer kaybetmesine neden oluyor.

Analistler, Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin ABD varlıklarına yönelik halihazırda tarife politikası nedeniyle azalan yatırımcı güveninin daha da sarsılmasına neden olduğunu dile getirerek, hükümet ve Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 430 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa'da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
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