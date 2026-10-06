Hızlı tren ağı Avrupa sınırına uzanacak: Açılış tarihi belli oldu

Bakan Uraloğlu ayrıca, "Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık. Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 buçuk saate, yük taşıma süresi ise 8 buçuk saatten 3,5 saate düşecek.

Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1 buçuk milyon tondan 9 buçuk milyon tona çıkacak. Ispartakule-Çerkezköy etabımız ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz" diye de ekledi.