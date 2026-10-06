Vizyon 100 global ağ kuruyor

10 yılda 3 bin farklı sektör ve şirketten yaklaşık 4 bin C-Level yöneticiyi ağına dahil eden Vizyon 100 Platformu, önümüzdeki 10 yılda dünyanın önemli iş ağları arasında yer almayı hedefliyor. Türkiye’ye gelecek doğrudan yatırımlara katkı sağlamak amacıyla ‘GLOKAL’ anlayışını geliştiren platform, bu doğrultudaki ilk adımını 8. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nde attı.

Çeşme’de düzenlenen ve “Networking & Collaboration / Shaping The Future Together – Geleceği Birlikte Şekillendirelim” temasıyla gerçekleştirilen zirve, üç gün boyunca 300’ün üzerinde üst düzey yöneticiyi bir araya getirdi. Etkinlikte 20’ye yakın global lider ağırlanırken, kamu ve özel sektörden yaklaşık 50 kurum da zirveye destek verdi. Enerji, lojistik, üretim, finansal hizmetler, perakende, sağlık, insan ve teknoloji başlıklarında oturumların gerçekleştirildiği zirvede, sektörler arasındaki iş birliği fırsatları ele alındı.

Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, 10 yıl önce kurulan platformun hedeflerinin ötesine geçtiğini belirterek, bundan sonraki dönemde etkinliklere daha fazla global liderin katılımını hedeflediklerini söyledi. Kutlu, “Globalin gücü ile lokalin dinamizmi buluştuğunda, yalnızca kurumlar için değil, tüm ekosistem için ortak fayda ve değer artacaktır” dedi.

GLOKAL iş birlikleri

Platformun yeni dönem stratejisinin temelini GLOKAL yaklaşımı oluşturuyor. Bu modelle global kurumların deneyimi, bilgi birikimi ve geniş ağ gücünün; yerel kurumların çevikliği, pazar bilgisi ve ürün çeşitliliğiyle aynı ekosistemde buluşturulması amaçlanıyor. Platform, bu sayede küresel ve yerel şirketler arasında sürdürülebilir iş birlikleri ve yeni fırsat alanları oluşturmayı hedefliyor.

Vizyon 100 Danışma Kurulu Üyesi Teoman Alper Yiğit de zirvenin üst düzey yöneticileri ortak bir fikir platformunda buluşturduğunu belirterek, farklı sektörlerden yöneticiler arasındaki fikir alışverişinin iş dünyasının geleceğini şekillendirmede önemli rol oynadığını ifade etti.

Platform, yeni dönemde global liderlerin katılımını artırmanın yanı sıra yöneticiler arasındaki etkileşimi güçlendirecek dijital araçlara da odaklanıyor. Bu kapsamda Vizyon 100 mobil uygulaması yeniden tasarlanırken, katılımcıların ilgi alanlarına göre birbirleriyle daha kolay iletişim kurabilmesi sağlandı.