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Altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Ekim 2024 altın fiyatları...

31 Ekim 2024 | 10:46
Altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 62 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 71 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 3 bin 62 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 510 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5 değer kazanarak 2 bin 787,40 dolarla kapanış rekoru kırarken, bu gün gördüğü en yüksek seviyeyi 2 bin 790,14 dolara çıkaran altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 2 bin 779 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasal belirsizlikler ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, söz konusu verilerin ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ülke ekonomisinin istikrarlı büyüme hızını koruduğunu gösterdiğini belirtti. Beklentilerin altında gerçekleşse de ABD ekonomisinin tüketici harcamalarının desteğiyle söz konusu dönemde sağlam bir büyüme kaydettiğini aktaran analistler, verilerin ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentilerini de güçlendirdiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor.

Bugün, yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 740 dolar seviyesinin destek, 2 bin 800 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
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