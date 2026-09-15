Genç şampiyonalara stratejik destek

30 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarında yüzer enerji santralleriyle milyonlarca insana elektrik ulaştıran şirket, bu kez enerjiyi gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran bir güç olarak tanımlıyor. Satranç sporunu; disiplin, analitik düşünme, sabır ve liderlik becerilerinin geliştiği bir okul olarak gören proje, 16 yaş altındaki yetenekleri keşfetmeyi ve onları uluslararası bir gelişim ağına dahil etmeyi hedefliyor.

Ekonomist’in 19 - 29 Ağustos 2026 tarihli sayısından

Programın ilk adımı Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde düzenlenen turnuvayla atıldı. Dereceye giren genç sporcuların Türkiye’ye gelerek Büyükusta Ediz Gürel ile aynı masada buluşmaları ise projenin yalnızca bir turnuvadan ibaret olmadığını gösterdi. Yalova’daki Karmarine Tersanesi’nde gerçekleşen dostluk karşılaşmaları, farklı kültürlerden gelen çocukların satrancın ortak diliyle nasıl buluşabildiğini ortaya koydu.

Gençlerin eğitimi öncelikli

Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, projenin çıkış noktasını şu sözlerle anlatıyor: “Tüm operasyon ülkelerimizde başta kız çocukları olmak üzere gençlerin eğitimlerine destek veriyor ve onların da geleceklerini aydınlatma hedefiyle projeler hayata geçiriyoruz. Gelişimin, fırsatların ve değişimin önünü açan, bir hayatın yönünü değiştirebilecek bir kıvılcım olduğuna inanıyoruz. Future Grandmasters da bu inançtan doğdu.”

Future Grandmasters, yeni şampiyonlar yetiştirmenin yanı sıra; geleceğin liderlerini, eğitmenlerini ve toplumsal rol modellerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan holding bünyesindeki ‘Tek Dünya Karadeniz Vakfı’ da ‘TekLand’ projesine odaklanmış durumda. 29 Ekim’de açılması planlanan TekLand, çocukların oyuncaklarla oynarken, hayatı ve teknolojiyi tanımalarına imkan sağlayan bir merkez. Vakıf ayrıca, orman yangınlarına karşı geliştirilen özel itfaiye gemisi ve devasa kara itfaiye aracından oluşan ‘alev döver filosu’ kurma hazırlığında.