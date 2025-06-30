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  • Altın fiyatları bugün ne kadar... Altının gramı 4 bin 222 liradan işlem görüyor

Altın fiyatları bugün ne kadar... Altının gramı 4 bin 222 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 222 liradan işlem görüyor.

30 Haziran 2025 | 10:04
Altın fiyatları bugün ne kadar... Altının gramı 4 bin 222 liradan işlem görüyor

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 azalışla 4 bin 201 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 4 bin 222 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 720 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 291 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin tarifeler konusunda uzlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlik ve dolar endeksindeki değer kaybı, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlik ve dolar endeksindeki değer kaybı varlık fiyatlamalarında etkili oluyor.

Öte yandan, Trump, ABD merkez bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam ederken, Powell'ın yerine, faiz oranlarını düşürecek birini getireceğini belirtti.

Powell'ın istifa etmesini çok istediğini belirten Trump, yeni Fed Başkanı olarak kim gelirse gelsin faiz oranları düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle birlikte 3 yılın en düşük seviyesine yakın seyretmeyi sürdüren dolar endeksi, bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,3 düşüşle 97,1 seviyesine indi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalmasının güvenli liman talebini zayıflatarak risk iştahını artırdığını ancak altının ons fiyatının zayıflayan dolar endeksinin desteğiyle değer kazandığını ifade etti.

Bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın Fiyatları

 AltınAlışSatış%Saat
 Gram Altın4.227 TL4.228 TL% 0,6409:42
 Çeyrek Altın6.741 TL6.895 TL% -1,0212:56
 Yarım Altın13.439 TL13.789 TL% -1,0212:56
 Tam Altın27.541 TL27.741 TL% -0,5709:36
 Cumhuriyet Altını27.943 TL28.365 TL% 0,0513:10
 22 Ayar Bilezik3.842 TL3.846 TL% 0,0012:56
 Ons Altın$3.291$3.291% 0,5309:51
 Ata Altın27.805 TL28.507 TL% 0,0012:56
 Reşat Altın27.975 TL28.398 TL% 0,1613:10
 Has Altın4.227 TL4.228 TL% 0,6509:36
 Altın KG (Dolar)105.396105.408% 0,6309:36
 Altın KG (Euro)123.873123.887% 0,6309:36
 Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL)4.206.122 TL4.206.601 TL% 0,6309:36
 22 Ayar Altın (Gr.)3.881 TL3.884 TL% 0,0012:56
 18 Ayar Altın3.075 TL3.078 TL% 0,0012:56
 14 Ayar Altın2.401 TL2.404 TL% 0,0012:56
 Ziynet Altın26.962 TL27.494 TL% -1,0212:56
 Gremse Altın67.405 TL68.947 TL% -1,0212:56
 İki Buçuk Altın67.405 TL68.483 TL% -1,0212:56
 Beşli Altın136.495 TL139.159 TL% -1,0212:56
 Hamit Altın27.975 TL28.398 TL% 0,1613:10
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Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Temmuzun ilk haftası temettüsü kesinleşmiş 6 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
Kardemir, 2 stratejik yatırımını duyurdu
Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
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Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
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