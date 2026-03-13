Bakan Çiftçi açıkladı: Araçlarda multimedya yasak mı? Sonradan takılan ses sistemi ve ekranın cezası ne?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlara sonradan monte edilmiş ses sistemi ve ekranlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, araçlarda multimedya ekranları tamamen yasaklandı mı? Sonradan takılan multimedya yasak mı? Cezası ne? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 Araçlardaki ses ve görüntü sistemlerine ilişkin açıklama
Bakan Mustafa Çiftçi, kamuoyunda son günlerde tartışmalara neden olan araçlardaki ses ve görüntü sistemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:
Çifti, araçların içerisinde orijinal halde bulunan ses ve görüntü sistemlerine ilişkin herhangi bir sakınca olmadığını belirterek şunları söyledi:
"İlk söylememiz gereken husus, araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı, Kanun'un buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde, mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest."
2 Araçlarda multimedya kullanımı
Bakan Çiftçi, araçlardaki ekran sistemlerine ilişkin de önemli bilgiler verdi. Çiftçi, "Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok." ifadelerini kullandı.
3 Araçta yüksek sesle müzik dinlemenin cezası ne kadar?
Bakan Çiftçi, Kanun’la yapılan düzenleme kapsamında araçlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlenmesi halinde 3 bin lira idari para cezası uygulanacağını ifade etti.
4 Araçlarda sonradan takılan multimedya yasak mı?
Çiftçi, aracın orijinalliğinin değiştirilerek fabrikadan çıkan sistemin farklı ekipmanlarla modifiye edilmesinin de Kanun kapsamında yaptırıma bağlanan konular arasında yer aldığını söyledi:
"Örnek veriyorum, aracın orijinalliğinde olmadığı halde tablet takmak ve bunun üzerinden video oynatmak veya görüntü sistemlerini izlemek, bu şekilde sürücünün veya yanında bulunan kişinin dikkatinin dağılması, bu Kanun'la yine yasaklanan durumlardan birisi."
5 Sonradan takılan multimedyanın cezası
Bakan Çiftçi, araçlara sonradan takılan görüntü sistemlerinde uygulanacak para cezalarına ilişkin de şu bilgileri verdi:
"Bu şekilde duruma Kanun, 21 bin lira ceza öngörüyor. Diyelim ki aracın içerisine hoparlörler taktırdı, amfi taktırdı, bununla beraber sesleri yükseltti, yani aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda da 21 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor."
6 "Bunun bir amacı var: Sürücünün dikkatini dağıtmamak"
Bakan Çiftçi, sürücülerin dikkatini dağıtmamak için söz konusu uygulamaya geçildiğinin altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:
"Bunun bir maksadı var, bir mantığı var. O da sürücünün dikkatini dağıtmamak. Sürücünün bütün dikkatini yola vermesini sağlamak ve bu şekilde hem can güvenliğini hem de karşıdaki sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak.
Kanun'un mantığı, amacı bu. Kanun bunlara aykırı davranışları cezalandırıyor. Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında bu şekilde daha sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanun'a uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakmamış olacağız."
7 "APP Plaka" ve "multimedya" için son tarih ne?
Kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen standart dışı plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi için 1 Nisan’a kadar verilmişti.
Yetkililer verilen bu sürenin araçlara sonradan takılan sürücünün dikkatini dağıtabilecek görüntü sistemleri ile çevreyi rahatsız eden ses sistemleri için de geçerli olduğunu kaydetti.