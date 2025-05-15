Altın fiyatları düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın, Çeyrek altın bugün kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 3 bin 927 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 520 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 60 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 152 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD ile Çin’in karşılıklı olarak gümrük tarifelerini 90 gün erteleme kararı almasının ardından küresel ekonomiye ilişkin büyüme endişeleri sınırlı da olsa hafiflerken, dünya genelinde azalan jeopolitik ve siyasi riskler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bugün İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış görüşmeleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİBİ EKRANI

Analistler, ticaret savaşlarına yönelik endişelerin yatışmasının yanı sıra jeopolitik risklerin ve siyasi belirsizliklerin azalmasının da güvenli liman varlıklara olan talebi etkilediğini ifade ederek, tarifelerin ekonomiler üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin tamamen giderilemediğinin altını çizdi.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak perakende satış ve üretici enflasyonu verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 100 dolar seviyesinin destek, 3 bin 200 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

