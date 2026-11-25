Diyarbakır Sürme karpuzu ile Adana topağı, Tarsus topağı, sarı ulak ve domat zeytin çeşitleri gibi yerel ürünlerin muhafaza edilmesi üzerinde çalışacaklarını ifade eden İzgü, "Uluslararası çalışmalarda ve literatürde Türkiye'de kriyo banka görünmüyor. Bu aşamada TÜBİTAK desteği ile bunun temellerini atıyoruz, amacımız bunu ulusallaştırmak. Normalde gen bankaları ve tohum bankaları ülkemizde mevcut. Herhangi bir organizma veya bitkiler için bunları kullanıyoruz. Kriyo bankada ise bitki dokularını veya tohumlarını ultra soğuk koşullarda sıvı azot içerisinde saklayabiliyoruz." dedi.

İzgü, bitki dokularını belli aşamalardan geçirdiklerini, daha sonra özel tüpler (kriyotüpler) içinde bir azot tankı içerisinde yüzlerce hatta binlerce bitki örneğini uzun süre muhafaza edebildiklerini, bunun diğer yöntemlere kıyasla yer avantajı sağladığını ve maliyetin de düşük olduğunu anlattı.