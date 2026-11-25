Şirketten yapılan açıklamaya göre, C-SUV segmentinin öne çıkan modellerinden Hyundai TUCSON, Kasım ayına özel fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.
Kampanya kapsamında 2026 model TUCSON'un 1.6 T-GDI motor ve DCT şanzımana sahip Comfort donanım seviyesi, 30 Kasım'a kadar 2 milyon 249 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Hyundai Motor Türkiye'nin İzmit'teki fabrikasında üretilen B-SUV segmentindeki BAYON'un Style ve Elite donanım seviyelerinde ise kasım boyunca 240 bin liraya varan nakit indirim veya 150 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.
Hyundai Motor Türkiye, ÖTV muafiyetli araç sahibi olmak isteyen müşterilerine de özel avantaj sağlıyor. Kasım ayı boyunca BAYON Elite versiyonunda ÖTV muafiyetli araç alımlarına mevcut avantajların yanı sıra yüzde 2 ek indirim uygulanıyor. Stoklarla sınırlı ve 30 Kasım'a kadar devam edecek kampanyalarla ilgili detaylı bilgi ve kampanya koşullarına Hyundai'nin resmi internet sitesinden ve yetkili satıcılarından ulaşılabiliyor.