Hyundai Motor Türkiye, ÖTV muafiyetli araç sahibi olmak isteyen müşterilerine de özel avantaj sağlıyor. Kasım ayı boyunca BAYON Elite versiyonunda ÖTV muafiyetli araç alımlarına mevcut avantajların yanı sıra yüzde 2 ek indirim uygulanıyor. Stoklarla sınırlı ve ​​​​​​​30 Kasım'a kadar devam edecek kampanyalarla ilgili detaylı bilgi ve kampanya koşullarına Hyundai'nin resmi internet sitesinden ve yetkili satıcılarından ulaşılabiliyor.