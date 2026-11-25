Kasım ayının son günlerine girilirken Merkez Bankası'nın faiz toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. TCMB'nin yıl sonuna kadar alacağı faiz kararları yakından takip edilirken, kasım ayında toplantı olup olmadığı da araştırılıyor.
Peki, Merkez Bankası kasım ayında faiz kararı açıklayacak mı? TCMB'nin yılın son faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz indirimi olacak mı? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 Merkez Bankası kasım ayında faiz toplantısı yapacak mı?
TCMB'nin yayımladığı toplantı takvimine göre, Para Politikası Kurulu (PPK) kasım ayında bir araya gelmeyecek. Dolayısıyla bu ay yeni bir faiz kararı açıklanmayacak.
2 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası'nın yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Kurulun politika faizine ilişkin alacağı kararın ise toplantının ardından saat 14.00'te kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
3 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olmuştu?
Merkez Bankası, 22 Ekim'de gerçekleştirilen son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olarak belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37'den yüzde 36'ya indirmişti.
Kurul, söz konusu toplantıda gecelik vadede borç verme faizini yüzde 40'tan yüzde 39'a, borçlanma faizini ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e çekmişti.
4 Merkez Bankası aralık ayında faiz indirecek mi?
TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, aralık ayına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 35 oldu. Bu beklenti, yüzde 36 seviyesindeki politika faizinde 100 baz puanlık indirime işaret ediyor.
Faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, enflasyon görünümü ve küresel ekonomik riskler nedeniyle politika faizinin sabit tutulması da olasılıklar arasında yer alıyor.