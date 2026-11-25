Kasım ayının son günlerine girilirken Merkez Bankası'nın faiz toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. TCMB'nin yıl sonuna kadar alacağı faiz kararları yakından takip edilirken, kasım ayında toplantı olup olmadığı da araştırılıyor.

Peki, Merkez Bankası kasım ayında faiz kararı açıklayacak mı? TCMB'nin yılın son faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz indirimi olacak mı? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...