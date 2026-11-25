Eurostar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "beklenmedik grev nedeniyle Londra-Paris seferlerinde iptaller ile ciddi aksamaların yaşandığını" bildirdi.

Açıklamada, bugünkü işçi greviyle ilgili şirketin gece saatlerinde bilgilendirildiği ve mağduriyet yaşayan yolcuların bilet iadesi ya da değişimi yapabileceği kaydedildi.

Ayrıca sabah saatlerinde yapılması planlanan en az 5 tren seferinin iptal edildiği ve Brüksel'de de tren seferlerinde gecikme yaşandığı duyuruldu.

Fransa’da ücret artışı isteyen demir yolu çalışanları şirketle yapılan yıllık görüşmelerde beklentilerinin karşılanmamasının ardından greve gitti.