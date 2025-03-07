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Altın fiyatları güne nasıl başladı? 7 Mart yorumu

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 416 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 690 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 650 liradan satılıyor.

07 Mart 2025 | 10:28
Altın fiyatları güne nasıl başladı? 7 Mart yorumu

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 406 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 416 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 650 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 911 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırması ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle varlık fiyatlarındaki oynaklık artarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 940 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi. AA

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Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
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Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
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