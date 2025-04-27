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Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket

Borsa İstanbul'da geçen hafta (21-25 Nisan) 3 şirket bedelsiz sermaye artırımına ilişkin kararlarını KAP'a bildirdi. İşte o şirketler ve yapılan açıklamalar:

27 Nisan 2025 | 01:49
Son Güncellenme: 27 Nisan 2025 | 01:49
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket

BOR ŞEKER A.Ş. (BORSK) / Yüzde 300

Şirket, 21 Nisan'da yönetim kurulunun yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını KAP'a bildirdi. Açıklamaya göre şirketin 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %300 oranında artış ile 720.000.000 TL artırılarak 960.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar Verdi.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL) / Yüzde 900

Şirket 21 Nisan'da KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin genel kurul onayını bildirdi. Açıklamada "İlgili Özel Durum Açıklamamız'da belirtildiği üzere, Şirketimiz'in 243.534.517,96 TL olan mevcut esas sermayesinin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile % 900 oranında artırılarak, 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılması ve ilgili Esas Sözleşme maddesinin tadili amacıyla 19.02.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuştu. Konuyla ilgili olarak, SPK 10.03.2025 tarihinde ve Ticaret Bakanlığı 17.03.2025 tarihinde uygun görüş bildirmiştir. Şirketimizin 21.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ilgili değişiklik kabul edilmiştir. Konuyla ilgili olarak, gerekli kanuni işlemler tamamlandıktan sonra, ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya ayrıca başvuru yapılacaktır" denildi.

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (ANSGR) / Yüzde 300

Şirket 25 Nisan'da KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, tamamı 2024 yılı kârından karşılanmak suretiyle, 500.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 1.500.000.000 TL tutar sermaye hesabına aktarıldığından Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar ile; Artırılan 1.500.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların, pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılması, Sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ndeki "Sermaye" isimli 6'ıncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesini, söz konusu tadil tasarısının ilgili mercilerin onayına sunulmasını, ilgili mercilerin tasarı konusundaki değişiklik taleplerinin yerine getirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli belgenin alınarak belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılması, Bu kapsamda söz konusu işlemlerin yürütülmesi ve başvuruların yapılması için ilgili merciler nezdinde gerekli işlemlerin tamamlanması, hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmiş olup bedelsiz sermaye artışı ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadili hususlarında Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır" denildi.

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG) / Yüzde 100

Şirket 25 Nisan'da kar payı dağıtım kararının genel kurulda onaylanmasına ilişkin KAP'a bildirimde bulundu. Buna göre pay başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL temettü dağıtılıcak. Ayrıca şirket kar payından karşılanmak üzere %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına karar verdi.

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