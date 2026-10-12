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Ekonomist
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Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 12 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yeni haftaya yükselişle giriş yaptı. Piyasalardaki son gelişmelerin ardından güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 12 Ekim 2026 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 12 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında yeni hafta yükselişle başladı. Doların güç kaybetmesi ve petrol fiyatlarının gerilemesi, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi. 

Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL'den işlem görüyor? İşte altın piyasasında son durum ve güncel alış-satış fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 12 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 12 Ekim 2026

Alış: 4.186,39 dolar

Satış: 4.187,01 dolar

2 12 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

12 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.645,15 TL

Satış: 6.645,93 TL

3 12 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

12 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.777 TL

Satış: 10.865 TL

4 12 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

12 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.553 TL

Satış: 21.723 TL

5 12 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

12 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.387,28 TL

Satış: 43.231,84 TL

6 12 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

12 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.387,28 TL

Satış: 43.231,84 TL

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EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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