Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 12 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında yeni hafta yükselişle başladı. Doların güç kaybetmesi ve petrol fiyatlarının gerilemesi, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL'den işlem görüyor? İşte altın piyasasında son durum ve güncel alış-satış fiyatları...