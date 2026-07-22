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  • Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde! 22 Temmuz 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde! 22 Temmuz 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Jeopolitik risklerdeki artış ve Fed'in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarında yükselişi destekledi. Bu gelişmelerden dolayı altın fiyatları yükselişini sürdürerek son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, 22 Temmuz 2026 itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..

Ekonomist
Ekonomist
Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde! 22 Temmuz 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına yönelik beklentiler, altın piyasasında yukarı yönlü hareketi destekliyor. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Peki, 22 Temmuz 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 22 Temmuz 2026

Ons altın fiyatları 22 Temmuz 2026

Alış: 4.132 dolar

Satış: 4.132,5 dolar

2 22 Temmuz 2026 gram altın ne kadar oldu?

22 Temmuz 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.264,7 TL

Satış: 6.265,7 TL

3 22 Temmuz 2026 çeyrek altın ne kadar?

22 Temmuz 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.186 TL

Satış: 10.253 TL

4 22 Temmuz 2026 yarım altın fiyatları

22 Temmuz 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 20.372 TL

Satış: 20.519 TL

5 22 Temmuz 2026 tam altın ne kadar oldu?

22 Temmuz 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 39.299 TL

Satış: 40.075 TL

6 22 Temmuz 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

22 Temmuz 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 40.614 TL

Satış: 40.843 TL

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