Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına yönelik beklentiler, altın piyasasında yukarı yönlü hareketi destekliyor. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Peki, 22 Temmuz 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...