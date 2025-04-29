ALTIN FİYATLARI SON DURUM | Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş veya düşüş var mı? İşte piyasalardaki son değerler

ABD'den gelen vergi indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte altında satış baskısı arttı. Bu düşüşle beraber, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor.

ABD'den gelen vergi indirimi sinyalleriyle güne düşüşle başlayan altın fiyatları, 29 Nisan Pazartesi günü yatırımcıların yakın takibinde. Yaşanan bu hareketlilikle birlikte, "Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?" sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte merak edilen güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarına dair detaylar

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