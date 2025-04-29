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  • ALTIN FİYATLARI SON DURUM | Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş veya düşüş var mı? İşte piyasalardaki son değerler

ALTIN FİYATLARI SON DURUM | Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş veya düşüş var mı? İşte piyasalardaki son değerler

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtı, altının gramındaki hareketliliğin ardından günün takip edilen konuları arasında yer alıyor. 29 Nisan Pazartesi günü, haftanın ilk iş gününde altın fiyatları, ekonomi takipçileri ve yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İşte 29 Nisan güncel altın fiyatları alış ve satış değerleri

29 Nisan 2025 | 10:23
Son Güncellenme: 29 Nisan 2025 | 10:24
ALTIN FİYATLARI SON DURUM | Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş veya düşüş var mı? İşte piyasalardaki son değerler

ABD'den gelen vergi indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte altında satış baskısı arttı. Bu düşüşle beraber, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor.

ABD'den gelen vergi indirimi sinyalleriyle güne düşüşle başlayan altın fiyatları, 29 Nisan Pazartesi günü yatırımcıların yakın takibinde. Yaşanan bu hareketlilikle birlikte, "Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?" sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte merak edilen güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarına dair detaylar

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ALTIN FİYATLARI SON DURUM

 

Gram Altın satış fiyatı bugün 4.101 TL seviyesinde
Çeyrek Altın satış fiyatı bugün 6.801 TL seviyesinde
Yarım Altın satış fiyatı bugün 13.598 TL seviyesinde
Cumhuriyet Altını satış fiyatı bugün 27.097 TL seviyesinde
Tam Altın satış fiyatı bugün 26.879 TL seviyesinde
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SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
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