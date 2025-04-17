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ALTIN FİYATLARI SON DURUM | Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Güne düşüşle başladı... İşte canlı ve anlık değerler

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtı yatırımcıların gün içinde takip ettiği konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan hızlı yükseliş bugün yerini düşüşe bırakırken, altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte Gram altın, çeyrek altın fiyatlarında canlı ve anlık değerler

17 Nisan 2025 | 10:35
ALTIN FİYATLARI SON DURUM | Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Güne düşüşle başladı... İşte canlı ve anlık değerler

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 83 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,7 artışla 4 bin 99 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 4 bin 83 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün 3 bin 357,82 doları görerek rekor kırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 328 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı korumacı ticaret yaklaşımı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulundu. Powell, politika değişikliklerini daha iyi anladıkça, ekonomiye ve para politikasına etkileri hakkında daha net fikir sahibi olacaklarını belirterek, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir." dedi.

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Analistler, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin yatırımcıların altına olan talebini artırdığına işaret etti. Altının ons fiyatının rekor seviyeye ulaşmasının ardından yatırımcıların kar realizasyonuna yöneldiğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki süregelen gerilimin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirli olmaya devam edeceğini kaydetti.

Gözler TCMB ve ECB'nin faiz kararında

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

Analistler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin destek, 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini 25'er baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

1 Çeyrek Altın fiyatları bugün ne kadar?

Çeyrek Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın satış fiyatı: 6.759,00

2 Yarım Altın fiyatları bugün ne kadar?

Yarım Altın fiyatları bugün ne kadar? Yarım Altın satış fiyatı: 13.518,00

3 Cumhuriyet Altını fiyatları bugün ne kadar?

Cumhuriyet Altını fiyatları bugün ne kadar? Cumhuriyet Altını satış fiyatı: 26.933,00

4 22 Ayar Altın TL/Gr fiyatları bugün ne kadar?

22 Ayar Altın TL/Gr fiyatları bugün ne kadar? 22 Ayar Altın TL/Gr satış fiyatı: 3.939,33

5 14 Ayar Altın TL/Gr fiyatları bugün ne kadar?

14 Ayar Altın TL/Gr fiyatları bugün ne kadar? 14 Ayar Altın TL/Gr satış fiyatı: 3.183,39

6 Kapalı Çarşı Beşli Altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalı Çarşı Beşli Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalı Çarşı Beşli Altın atış fiyatı: 135.873,87
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Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
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