ALTIN FİYATLARI SON DURUM | Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Güne düşüşle başladı... İşte canlı ve anlık değerler

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 83 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,7 artışla 4 bin 99 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 4 bin 83 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün 3 bin 357,82 doları görerek rekor kırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 328 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı korumacı ticaret yaklaşımı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulundu. Powell, politika değişikliklerini daha iyi anladıkça, ekonomiye ve para politikasına etkileri hakkında daha net fikir sahibi olacaklarını belirterek, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir." dedi.

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Analistler, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin yatırımcıların altına olan talebini artırdığına işaret etti. Altının ons fiyatının rekor seviyeye ulaşmasının ardından yatırımcıların kar realizasyonuna yöneldiğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki süregelen gerilimin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirli olmaya devam edeceğini kaydetti.

Gözler TCMB ve ECB'nin faiz kararında

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

Analistler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin destek, 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini 25'er baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.