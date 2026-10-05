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e-Devlet'te sigorta işlemlerine yeni dönem: "Özel Sigortalarım" sayfası genişletildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının kapsamının genişletildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
e-Devlet'te sigorta işlemlerine yeni dönem: "Özel Sigortalarım" sayfası genişletildi

SEDDK'den yapılan açıklamada, vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için kurum tarafından yürütülen ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin katkılarıyla sürdürülen "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının kapsamının tamamlanan faz 2 çalışmalarıyla birlikte genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

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