Altın fiyatlarında sert düşüş: İşte 30 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan faiz beklentileri ve jeopolitik risklerin azalmasının etkisiyle 30 Haziran 2026 Salı günü sert değer kaybetti. Yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayanlar ise "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 30 Haziran 2026 Salı günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç liradan işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...