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  • Altın fiyatlarında sert düşüş: İşte 30 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Altın fiyatlarında sert düşüş: İşte 30 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, yatırımcılar ve piyasaları yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda artan faiz beklentileri ve jeopolitik risklerdeki azalışın etkisiyle altın fiyatları 30 Haziran 2026 Salı günü düşüş yönünde hareket etti. Peki, gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 30 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
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Altın fiyatlarında sert düşüş: İşte 30 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan faiz beklentileri ve jeopolitik risklerin azalmasının etkisiyle 30 Haziran 2026 Salı günü sert değer kaybetti. Yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayanlar ise "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 30 Haziran 2026 Salı günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç liradan işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 30 Haziran 2026

Ons altın fiyatları 30 Haziran 2026

Alış: 3.980,8 dolar

Satış: 3.981,4 dolar

2 30 Haziran 2026 gram altın ne kadar oldu?

30 Haziran 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 5.975,2 TL

Satış: 5.976,1 TL

3 30 Haziran 2026 çeyrek altın ne kadar?

30 Haziran 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 9.798 TL

Satış: 9.925 TL

4 30 Haziran 2026 yarım altın fiyatları

30 Haziran 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 19.578 TL

Satış: 19.808 TL

5 30 Haziran 2026 tam altın ne kadar oldu?

30 Haziran 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 38.889 TL

Satış: 39.665,69 TL

6 30 Haziran 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

30 Haziran 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 39.031 TL

Satış: 39.490 TL

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