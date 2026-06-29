Sabancı Üniversitesi 24. dönem mezunlarını verdi

Bu yıl, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Yönetim Bilimleri fakültelerinden 1200’e yakın öğrenci diplomalarını aldı. Törene Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hayri Çulhacı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, öğretim üyeleri ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hayri Çulhacı törende yaptığı konuşmada, 25 yılı geride bırakan Sabancı Üniversitesi’nin yükseköğrenimde özgün bir yere sahip olduğunu söyledi. Çulhacı, “Üniversite, her şeyden önce bir insan birliğidir. Bir ortak akıldır, entelektüel ekosistemdir. Bilginin paylaşıldığı, tartışıldığı, sınandığı, çoğaltıldığı ve yeniden üretildiği yerdir. Üniversite doğru soruların sorulduğu; insanın dünyayı, toplumu ve kendini anlamasına imkân veren, insan zihninin özgürleştiği bir ortamdır. Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş hikayesi de bu anlayıştan doğmuştur” dedi.

Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren katılımcı bir anlayışla ortak aklı, özgür düşünceyi ve “birlikte yaratma ve geliştirme” felsefesini merkeze alarak tasarlandığını dile getiren Hayri Çulhacı, “Üniversitemiz araştırmayı, disiplinler arası eğitimi, toplumsal katkıyı ve öğrenciyi merkeze alan yapısıyla yükseköğrenimde özgün bir yere sahiptir” ifadelerini kullandı.

Hayri Çulhacı, bugünün dünyasında sorunları anlamak ve çözmek için bilimsel bilgiye, etik duyarlılığa, toplumsal sorumluluğa, yaratıcılığa ve iş birliğine, aynı anda ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Çulhacı mezunlara, "Dijitalleşmenin, yapay zekanın ve yeni teknolojilerin hayatın her alanını dönüştürdüğü bir çağdayız. Gelecekte teknolojiyi iyi kullananların yanı sıra teknolojiyi vicdanla, etikle ve insanlık yararına yönlendirebilen insanlara ihtiyaç duyulacak. Sizlerden beklentimiz; bilgiyi güç olarak görün ancak gücü sorumluluktan ayırmayın. Başarıyı hedefleyin ancak başarıyı insanlık değerlerinden koparmayın. Koşullar ne kadar zor olursa olsun bilimin ışığından ayrılmayın. İnsan haklarından, hukukun üstünlüğünden, eşitlikten ve barıştan vazgeçmeyin” diye seslendi.

Hayri Çulhacı konuşmasında, üniversitenin kampüsünde de yer alan, Atatürk’ün şu sözünü öğrencilere hatırlattı: “Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.” Çulhacı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu söz Sabancı Üniversitesi’nin de pusulasıdır. Aklın ve bilimin rehberliğinde, evrensel değerlerle uyumlu, özgürlükçü ve ilkeli bir duruşu korumak, bugün her zamankinden daha büyük bir sorumluluktur.”

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, törende yaptığı konuşmada, “Sabancı Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan beri aynı enerji ve azimle sürdürdüğümüz iddialı çizgimizden hiçbir zaman ödün vermedik. Son yıllarda bu çabalarımızı daha da hızlandırarak dünya üniversiteleri arasında hak ettiğimiz konuma erişmek yolunda güçlü adımlar atıyoruz. Kurumumuzun ülke çapında ve dünya çapındaki iddiasını daha da arttırdığı, çıtayı daha da yükselttiği ve artık gerçek anlamda bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlediği bu yeni dönemde bizleri heyecan verici başarılar bekliyor” dedi.

Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi’nin elde ettiği başarılara değinerek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'de benzeri olmayan, özgün ve kendini kanıtlamış eğitim sistemimiz, program seçme özgürlüğü tanıyan yaklaşımımız, mezunlarımızın kendi tercihleri doğrultusunda eğitim almış, kendine güveni olan ve tam donanımlı bireyler olarak çalışma hayatına atılmalarına olanak sağlıyor. Toplamda 5.000 öğrencimizle en fazla rağbet gören disiplinlerde, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verebilen yetkin mezunlar yetiştiriyoruz. Tüm mühendislik ve doğa bilimleri programlarımız da dahil olmak üzere kız öğrenci oranımız üniversite genelinde %40'ı aşıyor. Mezunlarımızın %97'si diplomalarını alır almaz tercih ettikleri sektörlerde iş hayatına atılıyor ya da diledikleri ülkede, diledikleri üniversitede lisans üstü eğitimlerine devam edebiliyor.”

Sadece Türkiye'nin en iyisi olmak değil, tüm dünyada tanınan ve takdir edilen gerçek bir araştırma üniversitesine dönüşmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yusuf Leblebici, “Başarı grafiğimiz her yıl yükselmeye devam ediyor. Londra merkezli Times Higher Education'ın bağımsız değerlendirmelerine göre araştırma kalitesinde artık çok saygın Avrupa üniversitelerinin önünde yer alıyoruz. QS Dünya Üniversite Sıralamaları'nda ise bu yıl 47 sıra yükseldik. Son iki yılda toplam 159 basamak yükselerek Türkiye'nin en hızlı yükselen üniversitesi olduk. Araştırma projelerimiz için sadece dış fonlardan sağlanan 60 milyon doların üzerinde aktif bütçeye sahibiz. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK tarafından desteklenen 42 yeni araştırma projesiyle bu alanda öne çıktık. Son üç yılda Kuluçka Merkezimizden 57 girişim TÜBİTAK girişimcilik desteği almaya hak kazandı. Türkiye'de desteklenen yeni girişimlerin yüzde 15'ini tek başına çıkaran merkezimiz, açık ara en başarılı kuluçka yapılanması olarak şu anda ülkemizde birinci sırada. Bu sonuçlar kendimize koyduğumuz iddialı hedeflerin amacına ulaşmaya başladığının göstergesi. Tabii ki daha gidecek çok yolumuz var ancak henüz genç bir üniversite olarak gelmiş olduğumuz nokta bize onur veriyor” diye konuştu.

Mezunların hayata atılacağı dünyanın şu anda oldukça hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini, bundan sadece birkaç sene önceki dünyadan epeyce farklı olduğunun altını çizen Yusuf Leblebici, “Sizlerin yaşayacağınız dünyada bundan sonra jeopolitik belirsizlikler, çevre ve iklim gibi, enerji gibi, gıda güvenliği gibi konuların yanı sıra yapay zeka uygulamalarının getireceği fırsatlar ve tehditler ön planda olacak. Tüm sektörlerde iş yapış modelleri temelden değiştiği gibi, bugün alanlarında hâkim konumda olan bazı global şirketlerin bundan sadece birkaç sene sonra kaybolduklarını, onların yerine ise tamamen yeni yapıların ortaya çıktığını göreceğiz. Bu kadar hızlı değişen bir dünyada başarılı olmanın en önemli anahtarları ise değişime hızlı adapte olabilme, disiplinler arası çalışabilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneklerine sahip olmaktır” diyerek konuşmasını noktaladı.

Fakülte birincileri ödüllendirildi

Törende fakülte birincilerine, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyetiyle oluşturulan fondan sağlanan ödüller verildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi birincisi Sude Tıraş, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi birincisi Darya Skripnik ve Yönetim Bilimleri Fakültesi birincisi İpek Ersalıcı’ya ödülleri Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan tarafından takdim edildi.

Boston Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Emerald AI Baş Bilim İnsanı Prof. Dr. Ayşe Kıvılcım Coşkun törene onur konuşmacısı olarak katıldı. Sabancı Üniversitesi’nin ilk mezunlarından biri olan Prof. Dr. Ayşe Kıvılcım Coşkun konuşmasına başlarken, “1999 yılında Sabancı Üniversitesi’ne başladığımızda biz aslında bir üniversiteye değil, sıfırdan bir dünya üniversitesi yaratma fikrine kaydolduk. Sabancı Üniversitesi bana sadece bir diploma vermedi, aslında dünyaya açılan bir pasaport verdi” ifadelerini kullandı.

Ayşe Kıvılcım Coşkun sözlerine şöyle devam etti: “Bugün hâlâ hayatımın birçok önemli noktasında Sabancı Üniversitesi’nden insanlarla yolum kesişiyor. Akademide, teknolojide, girişimcilikte ve dünyanın farklı ülkelerinde… Güçlü üniversiteler sadece mezun vermiyor; ömür boyu süren topluluklar yaratıyor.”

Birlikte başarma kültürünün önemine değinen Ayşe Kıvılcım Coşkun, “Kariyerim boyunca şunu gördüm: Bilimde de teknolojide de girişimcilikte de önemli başarıların ortak özelliği birer ekip işi olmalarıdır. Nasıl bir ekip kurduğunuz, hangi problemleri çözmeye karar verdiğiniz ve nerede etki yaratmak istediğiniz, zamanla çok daha büyük sonuçlar doğurabiliyor. Geleceğin liderleri de farklı dünyalar arasında köprü kurabilen insanlar olacak” dedi. Ayşe Kıvılcım Coşkun konuşmasının sonunda yeni mezunlara şöyle seslendi: “Merakınızı kaybetmeyin. Cesaretinizi kaybetmeyin. Birlikte üretme isteğinizi ve prensiplerinizi kaybetmeyin. Dünyayı değiştiren fikirler çoğu zaman birilerinin bilinmeyene adım atmasıyla başlar. Şimdi sıra sizde.”

Tören, Mezun Öğrenci Temsilcisi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Programı Öğrencisi Ahmet Emir Gül’ün konuşmasıyla devam etti. Ahmet Emir Gül konuşmasında duygularını şöyle dile getirdi: “Sabancı Üniversitesinde geçirdiğimiz yıllar, bizlere ezberleri kabul etmeyi değil; sorgulamayı, birlikte düşünmeyi ve gerçeğe ulaşmayı öğretmiştir. Yolumuz açık, pusulamız vicdanımız, Cumhuriyetimiz ise en büyük ilham kaynağımızdır. Geleceği bekleyenler değil, onu inşa edenler değiştirir.”

Doktora, yüksek lisans ve lisans diploma takdimlerinin ardından, Sabancı Üniversitesi 2026 Mezunları, mutluluklarını havaya keplerini atarak gösterdiler.

