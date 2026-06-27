BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.06.2026)

Endeks Destek Seviyesinde

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 64.65 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 44.32 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.13 azalışla 14,274 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 307 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 133.16 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 50.69 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.85 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 14,373 ve 14,471 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 14,161 ve 14,048 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.80 seviyesinde bulunuyor.



Akbank



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 77.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 72.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 84.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 72.50-69.00

Satım aralığı: 84.50-73.50

Endeks Ağırlığı (%): 4.80

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.135 puan azaldı.



Aksa Enerji



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 82.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 80.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 85.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 80.00-79.00

Satım aralığı: 85.50-81.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.



Astor Enerji



Dirençte zorlandı

287.25-314.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 289.75 seviyesinin altında kapanışlarda 277.50 seviyesine gerileyebilir. 305.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 305.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 277.50-270.00

Satım aralığı: 305.00-305.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.95

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.127 puan arttı.



Borusan Boru Sanayi



Düşüşte

619.5 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 544 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 544 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 595.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 477.50-402.50

Satım aralığı: 595.00-570.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.027 puan azaldı.



Coca Cola İçecek



İzlenmeli

76.5 - 82.7 aralığında hareket eden hisse 81.25 seviyesinin altında kapanışlarda 77.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 81.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 83.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 77.50-76.00

Satım aralığı: 79.50-81.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.27

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.024 puan arttı.



Ereğli Demir Çelik



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 39.64 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 42.12 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 44.63 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 39.75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 39.75-37.00

Satım aralığı: 42.50-45.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.11

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.117 puan arttı.



Garanti Bankası



Güç kaybediyor

145.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 134.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 138.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 134.00-134.00

Satım aralığı: 144.00-138.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.86

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.024 puan azaldı.



T. Halk Bankası



Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 44.04 seviyesinin altındaki kapanışlar, 41.25 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 44.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 46.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 41.25-40.50

Satım aralığı: 46.00-48.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.044 puan azaldı.



Koç Holding



İzlenmeli

190.9 - 199.2 aralığında hareket eden hisse 198.2 seviyesinin altında kapanışlarda 192.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 198.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 201.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 192.00-191.00

Satım aralığı: 201.00-198.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.071 puan arttı.



Sabancı Holding



Güç kaybediyor

102.4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 94.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 97.45 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 94.50-92.00

Satım aralığı: 101.00-96.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



TAV Havalimanları



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.298 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 275.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 297.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 275.00-275.00

Satım aralığı: 297.50-282.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.14

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



Turkcell



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 114.7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 103.81 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 110.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 109.00-108.00

Satım aralığı: 113.00-112.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.012 puan arttı.



Türk Hava Yolları



İzlenmeli

321.5 - 333.25 aralığında hareket eden hisse 330.75 seviyesinin altında kapanışlarda 310.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 330.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 345.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 310.00-310.00

Satım aralığı: 345.00-330.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.184 puan arttı.



Tofaş Oto. Fab.



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

358.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 312.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 325 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 345.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 312.50-302.50

Satım aralığı: 345.00-332.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.93

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.049 puan arttı.



T.S.K.B.



Dirençte zorlandı

11.74-12.44 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 12.21 seviyesinin altında kapanışlarda 11.90 seviyesine gerileyebilir. 12.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 11.90-11.60

Satım aralığı: 12.50-11.90

Endeks Ağırlığı (%): 0.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



Türk Telekom



Dirençte zorlandı

60.7-64.15 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 62.25 seviyesinin altında kapanışlarda 61.50 seviyesine gerileyebilir. 65.63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 65.63 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 61.50-61.50

Satım aralığı: 62.50-63.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.63

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.



Tüpraş



Güç kaybediyor

226.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 210.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 219.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 210.00-204.00

Satım aralığı: 230.00-247.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.76

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.