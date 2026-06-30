Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Ersan Alışveriş Hizmetleri Ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) ve İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ersan Alışveriş Hizmetleri Ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,2083333 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,1770833 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 15,902 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,04 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,034 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 7,51 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)