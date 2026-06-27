Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 6 şirket var

Açıklama şöyle:

Şirketimiz ile Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü arasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen "Eskişehir Merkez ve İlçeleri ÇGKS ve KGYS Montajlı Mal Alımı İşi" ihalesi kapsamında KDV dahil 13.621.371,60 TL tutarında 24.06.2026 (bugün) sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu proje kapsamında kurulacak sistemler ile şehir güvenliğinin güçlendirilmesi, emniyet hizmet binalarının güvenlik altyapılarının geliştirilmesi ve mevcut güvenlik sistemleriyle entegre çalışacak teknolojik altyapıların hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Proje; Güvenlik Teknolojileri, Akıllı Şehir Uygulamaları ve Sistem Entegrasyonu alanlarında sahip olduğumuz teknik yetkinliklerin yanı sıra, altyapı imalatları, saha kurulumları ve uçtan uca proje yönetimi kabiliyetlerimizin kamu projelerinde etkin şekilde kullanılmasına imkân sağlayacaktır. Şehirlerin daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine katkı sunacak proje, şirketimizin yüksek katma değerli teknoloji çözümlerini anahtar teslim olarak sunabilme yetkinliğini de desteklemektedir. Kamu kurumlarının dijital dönüşüm süreçlerinde güvenilir teknoloji çözüm ortağı olarak konumlanan şirketimiz, yenilikçi ve entegre teknoloji projeleriyle ülkemizin dijitalleşme hedeflerine katkı sunmaya devam etmektedir. Söz konusu sözleşmenin, şirketimizin sürdürülebilir büyüme stratejisine, faaliyet hacmine ve finansal yapısına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.