Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 6 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 22.06.2026 tarihinde, yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında toplam bedeli 1.065.866 ABD Doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2026-2029 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.
2 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, yapay zekâ, bulut, depolama ve 5G/Edge BT altyapıları alanlarında yenilikçi çözümler geliştiren ve merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Silikon Vadisi, San Jose, Kaliforniya şehrinde bulunan küresel teknoloji şirketi Super Micro Computer, Inc. ile bir iş ortaklığı anlaşması imzalamıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında taraflar, birlikte Türkiye pazarına odaklanarak pazar varlığını güçlendirmeye ve bu pazarda ileri teknoloji çözümler sunmaya yönelik ortak iş geliştirme faaliyetleri yürütmeyi hedeflemektedir. Bu iş birliği, telekomünikasyon ve kurumsal müşterilere yönelik çözümler sunulmasını destekleyecek şekilde yapılandırılmış olup, şirketimizin Türkiye pazarındaki büyüme hedeflerine, çözüm portföyünün güçlendirilmesine ve müşteri tabanının genişletilmesine katkı sağlaması öngörülmektedir.
3 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz, son kullanıcısı kamu kurumu olan bir proje için özel bir şirketten, siber güvenlik ürünlerine ilişkin toplam KDV dahil 321.600 USD (14.946.714 TL) tutarında sipariş almıştır.
-Şirketimiz, HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den, NVIDIA yapay zekâ hızlandırıcı teknolojileri ile DELL kurumsal çözümleri kullanılarak yapay zekâ altyapı sistemlerinin kurulumu ve tedarikine yönelik olarak KDV dahil 706.800 ABD Dolar (32.876.025 TL) tutarında sipariş almıştır.
4 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü arasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen "Eskişehir Merkez ve İlçeleri ÇGKS ve KGYS Montajlı Mal Alımı İşi" ihalesi kapsamında KDV dahil 13.621.371,60 TL tutarında 24.06.2026 (bugün) sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu proje kapsamında kurulacak sistemler ile şehir güvenliğinin güçlendirilmesi, emniyet hizmet binalarının güvenlik altyapılarının geliştirilmesi ve mevcut güvenlik sistemleriyle entegre çalışacak teknolojik altyapıların hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Proje; Güvenlik Teknolojileri, Akıllı Şehir Uygulamaları ve Sistem Entegrasyonu alanlarında sahip olduğumuz teknik yetkinliklerin yanı sıra, altyapı imalatları, saha kurulumları ve uçtan uca proje yönetimi kabiliyetlerimizin kamu projelerinde etkin şekilde kullanılmasına imkân sağlayacaktır. Şehirlerin daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine katkı sunacak proje, şirketimizin yüksek katma değerli teknoloji çözümlerini anahtar teslim olarak sunabilme yetkinliğini de desteklemektedir. Kamu kurumlarının dijital dönüşüm süreçlerinde güvenilir teknoloji çözüm ortağı olarak konumlanan şirketimiz, yenilikçi ve entegre teknoloji projeleriyle ülkemizin dijitalleşme hedeflerine katkı sunmaya devam etmektedir. Söz konusu sözleşmenin, şirketimizin sürdürülebilir büyüme stratejisine, faaliyet hacmine ve finansal yapısına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
5 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) ile yurt içi bir savunma sanayii şirketi arasında KDV hariç 4.200.000 USD değerinde sözleşme imzalanmıştır.
6 MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEGMT)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Avrupa merkezli uluslararası bir müşterisi ile 2026 yılının sonuna kadar toplamda 650 Ton sipariş alınma konusunda görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup, bu siparişin 2026 ciromuza toplamda 10 Milyon $ civarında katkı yapması beklenmektedir.