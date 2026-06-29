Bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında Ersan Alışveriş Merkezleri (KIMMR), İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN), İndeks Bilgisayar (INDES), Kocaer Çelik (KCAER), Dofer Yapı (DOFER) ve Berkosan Yalıtım (BRKSN) yer alıyor.
29 Haziran-3 Temmuz haftası temettü takvimi şöyle:
|Hisse
|Tarih
|Dağıtılacak Nakit Kar Payı
|Hisse Başı Net Temettü
|KIMMR
|30 Haziran 2026
|42.500.000,00TL
|0,18TL
|ISSEN
|30 Haziran 2026
|14.429.531,39TL
|0,03TL
|KCAER
|01 Temmuz 2026
|276.250.000,00TL
|0,14TL
|INDES
|01 Temmuz 2026
|138.550.725,00TL
|0,18TL
|DOFER
|02 Temmuz 2026
|4.500.000,00TL
|0,08TL
|BRKSN
|03 Temmuz 2026
|4.680.012,83TL
|0,05TL
1 Ersan Alışveriş Merkezleri (KIMMR)
Şirket, pay başına toplam brüt 0,4166666 TL, net 0,3541666 TL temettüyü iki taksit halinde dağıtacak. İlk taksit kapsamında net 0,1770833 TL ödeme yapılacak. Hak kullanım tarihi 30 Haziran 2026, ödeme tarihi ise 2 Temmuz 2026 olarak açıklandı.
2 İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN)
Şirket, pay başına brüt 0,0400000 TL, net 0,0340000 TL nakit temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihi 30 Haziran 2026, ödeme tarihi ise 2 Temmuz 2026 olacak.
3 İndeks Bilgisayar (INDES)
Şirket, pay başına brüt 0,2173345 TL, net 0,1847343 TL temettü ödeyecek. Hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2026, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
4 Kocaer Çelik (KCAER)
Şirket, pay başına brüt 0,1697127 TL, net 0,1442557 TL nakit temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2026, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2026 olacak.
5 Dofer Yapı (DOFER)
Şirket, pay başına brüt 0,1899235 TL, net 0,1614349 TL temettü ödeyecek. Hak kullanım tarihi 2 Temmuz 2026, ödeme tarihi ise 6 Temmuz 2026 olarak açıklandı.