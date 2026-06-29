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Bu hafta 6 şirket temettü ödemesi yapacak | Temettü takvimi

Borsa İstanbul'da 29 Haziran-3 Temmuz haftasında 6 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, belirlenen tarihlerde hak kullanım ve ödeme süreçlerini tamamlayacak.

Ekonomist
Ekonomist
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Bu hafta 6 şirket temettü ödemesi yapacak | Temettü takvimi

Bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında Ersan Alışveriş Merkezleri (KIMMR), İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN), İndeks Bilgisayar (INDES), Kocaer Çelik (KCAER), Dofer Yapı (DOFER) ve Berkosan Yalıtım (BRKSN) yer alıyor.

29 Haziran-3 Temmuz haftası temettü takvimi şöyle: 

HisseTarihDağıtılacak Nakit Kar PayıHisse Başı Net Temettü
KIMMR30 Haziran 202642.500.000,00TL0,18TL
ISSEN30 Haziran 202614.429.531,39TL0,03TL
KCAER01 Temmuz 2026276.250.000,00TL0,14TL
INDES01 Temmuz 2026138.550.725,00TL0,18TL
DOFER02 Temmuz 20264.500.000,00TL0,08TL
BRKSN03 Temmuz 20264.680.012,83TL0,05TL

1 Ersan Alışveriş Merkezleri (KIMMR)

Ersan Alışveriş Merkezleri (KIMMR)

Şirket, pay başına toplam brüt 0,4166666 TL, net 0,3541666 TL temettüyü iki taksit halinde dağıtacak. İlk taksit kapsamında net 0,1770833 TL ödeme yapılacak. Hak kullanım tarihi 30 Haziran 2026, ödeme tarihi ise 2 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

2 İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN)

İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN)

Şirket, pay başına brüt 0,0400000 TL, net 0,0340000 TL nakit temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihi 30 Haziran 2026, ödeme tarihi ise 2 Temmuz 2026 olacak.

3 İndeks Bilgisayar (INDES)

İndeks Bilgisayar (INDES)

Şirket, pay başına brüt 0,2173345 TL, net 0,1847343 TL temettü ödeyecek. Hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2026, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

4 Kocaer Çelik (KCAER)

Kocaer Çelik (KCAER)

Şirket, pay başına brüt 0,1697127 TL, net 0,1442557 TL nakit temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2026, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2026 olacak.

5 Dofer Yapı (DOFER)

Dofer Yapı (DOFER)

Şirket, pay başına brüt 0,1899235 TL, net 0,1614349 TL temettü ödeyecek. Hak kullanım tarihi 2 Temmuz 2026, ödeme tarihi ise 6 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

6 Berkosan Yalıtım (BRKSN)

Berkosan Yalıtım (BRKSN)

Şirket, pay başına toplam brüt 0,1176472 TL, net 0,1000001 TL temettüyü iki taksit halinde dağıtacak. İlk taksit kapsamında net 0,0588236 TL ödeme yapılacak. Hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2026, ödeme tarihi ise 7 Temmuz 2026 olacak.
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