Altın fiyatlarında son durum: 7 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu?

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların ve alım-satım yapmak isteyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, 7 Mart 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL’den satılıyor? İşte güncel altın fiyatları...

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 7.301,9 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.308 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.623 TL

Tam altın satış fiyatı: 48.461,43 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.021 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.153,6 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ