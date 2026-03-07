ARA
DOLAR
44,06
0,17%
DOLAR
EURO
51,19
0,04%
EURO
ALTIN
7278,05
-1,06%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatlarında son durum: 7 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında son durum: 7 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Peki, 7 Mart 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte altın fiyatlarında son durum…

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Altın fiyatlarında son durum: 7 Mart 2026 gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu?

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların ve alım-satım yapmak isteyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, 7 Mart 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL’den satılıyor? İşte güncel altın fiyatları...

Güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 7.301,9 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.308 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.623 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 48.461,43 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.021 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.153,6 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL