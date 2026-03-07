ARA
Dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar? 7 Mart 2026 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Güncel kur seviyeleri merak edilirken dolar ve euro fiyatları araştırılıyor. Peki, 7 Mart 2026 itibarıyla dolar ve euro kaç TL oldu?

Döviz piyasalarındaki hareketlilik yatırımcılar ve piyasa aktörleri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Küresel gelişmeler ve yurt içi dinamiklerin etkisiyle kur seviyeleri merak konusu olurken, dolar ve Euro fiyatları araştırılıyor. Peki, 6 Mart 2026 itibarıyla dolar ve euro hangi seviyelerde işlem görüyor?

Dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar oldu?

Dolar bugün saat 09:02 itibarıyla 44,0608 (alış) 44,0754 (satış) seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 51,2133 bandında seyrediyor.

Sterlin ise aynı dakikalarda 59,0547 (alış) 59,1010 (satış) seviyesinde işlem görüyor.

