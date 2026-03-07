Döviz piyasalarındaki hareketlilik yatırımcılar ve piyasa aktörleri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Küresel gelişmeler ve yurt içi dinamiklerin etkisiyle kur seviyeleri merak konusu olurken, dolar ve Euro fiyatları araştırılıyor. Peki, 6 Mart 2026 itibarıyla dolar ve euro hangi seviyelerde işlem görüyor?

Dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar oldu?

Dolar bugün saat 09:02 itibarıyla 44,0608 (alış) 44,0754 (satış) seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 51,2133 bandında seyrediyor.

Sterlin ise aynı dakikalarda 59,0547 (alış) 59,1010 (satış) seviyesinde işlem görüyor.