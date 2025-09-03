Altın fiyatlarında yeni zirve görüldü

Küresel piyasalardaki belirsizliklerin artması ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini güçlendirmesi, altın fiyatlarını çarşamba günü de yukarı taşıdı.

Hafta başından bu yana üst üste rekor seviyeler gören altın, yükselişini sürdürdü. Ons altın 3.547 dolara çıkarak tarihi zirvesini yenilerken, gram altın da 4.695 lira ile yeni rekor seviyeye ulaştı.

Piyasaların gözü Fed’de

Uzun süredir Fed üzerinde faiz indirimi yönünde baskı kuran eski ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları da beklentileri desteklerken, piyasalar kritik toplantıya odaklanmış durumda. CME Group’un FedWatch verilerine göre, 17 Eylül’de sona erecek Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gidilme olasılığı yüzde 92 seviyesinde fiyatlanıyor.

Faizlerin düşük kaldığı ortamda alternatif getiri arayan yatırımcılar için altın, cazibesini daha da artırıyor.