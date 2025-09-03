Yargıtay personel alımı şartları neler? 2025 Yargıtay memur alımı başvuru tarihleri

Yargıtay Başkanlığı, 2025 yılı için bünyesinde görevlendirmek üzere çeşitli kadrolarda toplam 174 sözleşmeli memur alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanıyla yapılacak olan alımlar için başvuru tarihleri ve şartlar netleşti.

YARGITAY 174 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Yargıtay Başkanlığı'nın 174 memur alımı ilanına başvuru süreci ve sonraki aşamalar netleşti.

Adaylar, başvurularını 5-15 Eylül tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden erişilebilen “Yargıtay Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya doğrudan Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Sınav ve Değerlendirme Aşamaları

Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar için çok aşamalı bir değerlendirme süreci başlayacak:

Sınav Aşamaları: Her branşa göre farklılık gösteren bir sözlü sınav ya da hem sözlü hem de uygulamalı sınav aşamaları uygulanacak.

Sonuç Duyurusu: Sınavlara katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve yerleri başvuru sürecinin ardından ilan edilecek.

Atama Süreci: Tüm sınav ve değerlendirmelerden başarıyla geçen adaylar için son aşama olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak, ardından atama işlemleri gerçekleştirilecek.

YARGITAY 174 PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılacak olan 174 memur alımı için adayların taşıması gereken genel başvuru şartları açıklandı. İşte adayların sağlaması gereken koşullar:

T.C. vatandaşı olmak.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvurunun son günü olan 15 Eylül 2025 itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Başvuru yapılan pozisyon için belirlenen bölümden mezun olmak.

2024 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve pozisyon için belirlenen taban puanı almış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Sözleşmeli personel olarak daha önce görev yapmış ve sözleşmesi feshedilmiş olanların, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle bu pozisyona başvuramaması şartını sağlıyor olmak.

YARGITAY PEROSNEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Yargıtay Başkanlığı'nın 174 memur alımı ilanında, kadroların eğitim seviyesi ve pozisyonlara göre dağılımı şu şekilde belirlendi:

Zabıt Katibi: 5 Lisans / 15 Ön Lisans

Mübaşir: 5 Ön Lisans

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 20 Ön Lisans

Hizmetli: 30 Ön Lisans / 20 Ortaöğretim

Şoför: 10 Ön Lisans / 10 Ortaöğretim

Temizlik Görevlisi: 5 Ön Lisans / 20 Ortaöğretim

Garson: 5 Ön Lisans / 5 Ortaöğretim

Bahçıvan: 2 Ortaöğretim

Bulaşıkçı: 15 Ortaöğretim

Aşçı (Sıcak Yemek): 2 Ön Lisans / 1 Ortaöğretim

Aşçı (Kebapçı/Dönerci): 1 Ön Lisans