Avrupa ülkesinin nüfusu yarı yarıya azalabilir

Guardin makalesinde "Avrupa'nın sınırlarını kapatmak isteyenler, çarpıcı bir demografik gerçekle yüzleşmek zorunda: Düşük doğum oranlarının yaşandığı bir dönemde, kıtanın yerli nüfusunun önümüzdeki yüzyılda keskin bir şekilde azalması bekleniyor. Uzmanlar, göç olmadan Avrupa toplumlarının daha hızlı yaşlanacağı ve iş gücünün azalması ve bakım yükünün artmasıyla birlikte bir dizi ekonomik zorluğun ortaya çıkacağı konusunda uyarıyor" diyor.

Eurostat'ın son projeksiyonlarına göre, mevcut eğilimlere göre 2100 yılına gelindiğinde AB'nin nüfusu yüzde 6 azalacak ve bugünkü 447 milyondan 419 milyona düşecek. Ancak bu düşüş, Eurostat'ın göç içermeyen senaryosuyla karşılaştırıldığında çok daha iyi. Kurum, modellemesinden göçü hariç tuttuğunda, 2100 yılına kadar nüfusun üçte birden fazla azalarak 295 milyona düşeceğini öngörüyor. Peki, sıfır göç politikası uygulanırsa ya da uygulanmazsa hangi ülkenin nüfusu 2100'de ne kadar olabilir?

İşte Guardian'ın yaptığı analiz ve ülke ülke ortaya çıkan tablo: