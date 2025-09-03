ARA
Avrupa ülkesinin nüfusu yarı yarıya azalabilir

Avrupa'da göçmen karşıtı siyaset yükselişte. Ancak işin bir de farklı bir yönü var. Guardian Avrupa'da yaşanan nüfus krizini görselleştirdi. Bazı ülkelerin nüfusları neredeyse bir il seviyesine düşebilir. Buna Türkiye'nin komşuları da dahil


Guardin makalesinde "Avrupa'nın sınırlarını kapatmak isteyenler, çarpıcı bir demografik gerçekle yüzleşmek zorunda: Düşük doğum oranlarının yaşandığı bir dönemde, kıtanın yerli nüfusunun önümüzdeki yüzyılda keskin bir şekilde azalması bekleniyor. Uzmanlar, göç olmadan Avrupa toplumlarının daha hızlı yaşlanacağı ve iş gücünün azalması ve bakım yükünün artmasıyla birlikte bir dizi ekonomik zorluğun ortaya çıkacağı konusunda uyarıyor" diyor.

Eurostat'ın son projeksiyonlarına göre, mevcut eğilimlere göre 2100 yılına gelindiğinde AB'nin nüfusu yüzde 6 azalacak ve bugünkü 447 milyondan 419 milyona düşecek. Ancak bu düşüş, Eurostat'ın göç içermeyen senaryosuyla karşılaştırıldığında çok daha iyi. Kurum, modellemesinden göçü hariç tuttuğunda, 2100 yılına kadar nüfusun üçte birden fazla azalarak 295 milyona düşeceğini öngörüyor. Peki, sıfır göç politikası uygulanırsa ya da uygulanmazsa hangi ülkenin nüfusu 2100'de ne kadar olabilir?

 İşte Guardian'ın yaptığı analiz ve ülke ülke ortaya çıkan tablo: 

 

1 Birleşik Krallık

Birleşik Krallık

Bugün: 68 milyon
Göçle beraber: 86 milyon
Göç olmazsa: 48 milyon

2 Almanya

Almanya

Bugün: 83 milyon
Göçle beraber: 84 milyon
Göç olmazsa: 53 milyon

3 Fransa

Fransa

Bugün: 68 milyon
Göçle beraber: 68 milyon
Göç olmazsa: 59 milyon

4 Bulgaristan

Bulgaristan

Bugün: 6.8 milyon
Göçle beraber: 5.1 milyon
Göç olmazsa: 4.3 milyon

5 İspanya

İspanya

Bugün: 47 milyon
Göçle beraber: 45 milyon
Göç olmazsa: 24 milyon

6 İtalya

İtalya

Bugün: 59 milyon
Göçle beraber: 50 milyon
Göç olmazsa: 28 milyon

Analize göre göç karşıtı siyasetçilerin son dönemde etkili olduğu İtalya, Fransa ve Almanya'da sıfır göç senaryosunda büyük nüfus düşüşleri yaşanacak.


 

7 Yunanistan

Yunanistan

Bugün: 10 milyon
Göçle beraber: 7.3 milyon
Göç olmazsa: 5.8 milyon

Sıfır göç politikası halinde Yunanistan da nüfusu en çok azalacak ülkeler arasında.
 

8 İsveç

İsveç

Bugün: 10 milyon
Göçle beraber: 13 milyon
Göç olmazsa: 8,8 milyon

9 İsviçre

İsviçre

Bugün: 8.7 milyon
Göçle beraber: 10 milyon
Göç olmazsa: 5.7 milyon

10 Hollanda

Hollanda

Bugün: 18 milyon
Göçle beraber: 18 milyon
Göç olmazsa: 13 milyon

11 Avusturya

Avusturya

Bugün: 9 milyon
Göçle beraber: 9.6 milyon
Göç olmazsa: 5.6 milyon

12 Belçika

Belçika

Bugün: 12 milyon
Göçle beraber: 13 milyon
Göç olmazsa: 8,5 milyon
