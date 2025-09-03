Emekli maaş promosyonları Eylül 2025: En çok promosyon veren banka hangisi?

Eylül ayı itibarıyla bankalar, emekli maaş promosyonu kampanyalarında önemli güncellemeler yaptı. Emekli maaşını taşıyanlara yönelik sunulan promosyonlar, bankalar arasında rekabeti artırarak yeni ve cazip fırsatlar sunuyor. İşte Eylül 2025 itibarıyla güncel banka promosyon tutarları...
Emekli maaşını taşıyanlar için bankaların promosyon kampanyaları, Eylül ayı itibarıyla güncellenmeye devam ediyor. İş Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi önde gelen bankalar, emeklilere cazip fırsatlar sunuyor.
İş Bankası
İş Bankası, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankalarından almayı taahhüt eden müşterilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor. Bu ana promosyonun yanı sıra, çeşitli ek koşulların yerine getirilmesi durumunda, 9 bin TL'ye varan ek promosyon ve ayrıcalıklardan yararlanma imkânı da sunuluyor. Kampanya 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli.
VakıfBank
VakıfBank, emekli maaşının miktarına göre değişen bir promosyon sistemi uyguluyor. Emeklilere, maaş tutarlarına bağlı olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor.
Halkbank ve Ziraat Bankası
Kamu bankaları olan Halkbank ve Ziraat Bankası da, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendilerinden almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor.
ING Bank
ING, emeklilere koşulsuz 15.000 TL nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ek olarak, otomatik fatura ödemesi gibi ek ürünlerle birlikte toplam promosyon miktarı 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Akbank
Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra, ek koşulların sağlanmasıyla 2.500 TL’ye kadar ödül veriyor ve toplamda 17.500 TL’lik bir fırsat sunuyor.
Garanti BBVA
Garanti BBVA da maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Banka, ek harcama taahhütleri ve çeşitli poliçe alımları gibi şartlarla bu tutarı 25.000 TL’ye kadar yükseltme imkanı tanıyor.
QNB Finansbank
QNB Finansbank, emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra, otomatik fatura talimatı ve kart harcamaları gibi ek koşullarla birlikte toplam ödülü 20.400 TL’ye kadar çıkarıyor.
DenizBank
Emekli promosyonu konusunda en iddialı bankalardan biri olan DenizBank, kampanya kapsamında maaşını taşıyan emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlıyor. Bu tutar, bankanın sunduğu en yüksek promosyon teklifleri arasında yer alıyor.
Albaraka Türk, maaşını taşıyan emeklilere 15.600 TL’ye varan promosyonun yanı sıra 9.400 TL’ye varan ek ödül veriyor.
Yapı Kredi, promosyon tutarını 27 bin TL’ye kadar çıkararak emeklilere yüksek ödeme yapan bankalar arasında yer aldı.