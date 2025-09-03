Emekli maaş promosyonları Eylül 2025: En çok promosyon veren banka hangisi?

Emekli maaşını taşıyanlar için bankaların promosyon kampanyaları, Eylül ayı itibarıyla güncellenmeye devam ediyor. İş Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi önde gelen bankalar, emeklilere cazip fırsatlar sunuyor.

İş Bankası

İş Bankası, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankalarından almayı taahhüt eden müşterilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor. Bu ana promosyonun yanı sıra, çeşitli ek koşulların yerine getirilmesi durumunda, 9 bin TL'ye varan ek promosyon ve ayrıcalıklardan yararlanma imkânı da sunuluyor. Kampanya 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli.

VakıfBank

VakıfBank, emekli maaşının miktarına göre değişen bir promosyon sistemi uyguluyor. Emeklilere, maaş tutarlarına bağlı olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor.

Halkbank ve Ziraat Bankası

Kamu bankaları olan Halkbank ve Ziraat Bankası da, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendilerinden almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor.