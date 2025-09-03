ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 ÖZYES sonuç tarihini duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2025-ÖZYES sınavının sonuçları, adaylar tarafından merakla bekleniyor.

ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖZYES sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

YKS ÖZYES sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından erişime açılacak.

ÖZYES NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

ÖZYES (Özel Yetenek Sınavı), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ve benzeri özel yetenek gerektiren bölümlerine öğrenci alımı için düzenlenen bir sınavdır.

ÖZYES PUANI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

ÖZYES puanı, adayların TYT (Temel Yeterlilik Testi) puanı ve ortaöğretim başarı puanı ile birlikte birleşik bir şekilde hesaplanır ve yerleştirme işlemlerinde kullanılır.

Genellikle Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği gibi bölümlere girişlerde uygulanır. Sınav, adayların fiziksel performanslarını (sürat, dayanıklılık, koordinasyon gibi) ve belirli teorik bilgilerini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır.

Bu sınav, ÖSYM tarafından merkezi bir sınav takvimi içinde organize edilir ve YKS'nin TYT oturumuna ek olarak değerlendirmeye alınır.