Banka kartı şifrenizin 4 haneli olmasının ilginç bir sebebi var

ATM hafta içi işlem yapan bankalarda uzun kuyrukları önleyen bir icat olarak hayatımıza girdi. ATM'nin mucidi olarak 3 isimden bahsetmek mümkün. TÜBİTAK'a göre bu fikir ilk kez 1930’ların sonunda Luther Smijian ile filizlendi. Smijian basit bir otomatik para çekme makinesi geliştirdi ama yeterli ilgi görmediği için kullanılmadı.

BBC'nin eski tarihli bir haberine göre ilham İngiliz mühendis John Shepherd-Barron'a banyo yaparken geldi. Eğer insanlar otomatik makinelerden çikolata alabiliyorsa neden para çekemesinler? Barron, 2007 yılında o dönem 82 yaşındayken BBC'ye şöyle demiş: “Şöyle düşündüm: Dünyanın ya da İngiltere’nin herhangi bir yerinde kendi paramı alabilmemin bir yolu olmalı. Çikolata otomatı fikrine ulaştım ama çikolatanın yerine nakit koyarak.”

Böylece 1967'de bir ATM tasarlardı. Dünyanın ilk ATM'si Kuzey Londra'daki Enfield'da bulunan bir Barclays şubesine kuruldu. ATM’den yalnızca para çekilebiliyordu. Para çekmek için karbon-14 ile işaretlenmiş özel çekler kullanılıyordu. Makine her seferinde en fazla 10 sterlin ödüyordu.

EŞİ HATIRLAYAMAM DEYİNCE

İlk bankamatik icadının yan ürünlerinden biri de PIN numarası fikriydi. Barron, altı haneli askerlik numarasını hatırlayabildiğini fark edince bu fikri geliştirdi. Bu fikri eşi Caroline’a danışmaya karar verdi. O sırada mutfak masasında oturan eşi "Yalnızca 4 rakamı hatırlayabileceğini" söyledi. Onun sayesinde 4 haneli şifre dünyada bir standart haline geldi.

Yani başlangıçta müşterilere 6 haneli şifrelerin tanımlanması düşünülürken Barron'ın eşinin 6 haneyi çok uzun bulması ve şifreyi hatırlayamayacağını söylemesi 4 rakamın nedeni...

Öte yandan çoğu kaynağa göre ATM’nin mucidi olarak John Shepherd-Barron’ın ismi geçse de bazı kaynaklar James Goodfellow’un Barron’dan bir yıl önce dünyanın ilk ATM’sini icat ettiğini söylüyor. Goodfellow’un icat ettiği ATM’de para çekmek için özel çekler değil, plastik kart kullanılıyordu. Ancak TÜBİTAK'a göre Goodfellow ATM’sini bir yıl önce tasarlamış olsa da Barron’un ATM’sinden daha sonra kullanıma sunulduğu için Barron "ATM’yi icat eden kişi" olarak tanınıyor.