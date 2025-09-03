ARA
Sasa Polyester, yeni şirketin kurulduğunu duyurdu

Sasa Polyester A.Ş. bugün KAP'a bağlı ortaklık kurulmasına ilişkin açıklamada bulundu.


Sasa'dan KAP'a yapılan açıklamada "Sermayesinin tamamı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'ye ait olan 100 milyon TL sermayeli SASA RAFİNERİ A.Ş.'nin kuruluş işlemleri tamamlanarak Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Eylül 2025 tarihi itibarıyla tescil edilmiş ve 2 Eylül 2025 tarih ve 11406 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır".

KAP bildirimine göre yeni şirketin konusu Yumurtalık'ta yapılması planlanan Rafineri ve Petrokimya Tesisi yatırımı ve bu yatırım kapsamındaki lojistik, altyapı ve üretim tesislerinin eklentileri faaliyetlerini yürütmek.

 

