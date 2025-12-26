Altın, gümüş, platin, bakır rekora doymuyor

Değerli metaller, son gelişmelerin etkisiyle yılı rekor seviyelerle kapatmaya hazırlanıyor. Dün yatay seyreden gram altın, günü önceki kapanışa paralel 6 bin 171 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,9 primle 6 bin 234 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 290 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 30 liradan satılıyor.

Altın ve gümüşün ons fiyatı rekor seviyelere ulaştı

Gelecek yıl Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi dikkat çekiyor.

Altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından destek bulduğu görülürken, altının onsu bugün 4 bin 531,1 dolarla rekor kırdı. Ons altın şu sıralarda kazancının bir kısmını geri vererek, yüzde 0,7 primle 4 bin 508 dolardan işlem görüyor.

Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de rekor kırmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 75,15 dolarla rekor seviyeyi gören gümüşün ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 4,2 yükselişle 74,9 dolardan alıcı buluyor.

Bakır 5 ayın zirvesine ulaştı

Aralık ayının son günlerinde bakır vadeli işlemleri, küresel piyasalarda güçlü talep ve arz kısıtlarına verilen tepkilerle yüzde 3’ün üzerinde yükselerek pound başına yaklaşık 5,7 dolara çıktı ve son beş ayın en yüksek seviyesini gördü.

Platinde rekor

Platin fiyatları, arz daralması ve Avrupa Birliği’nin içten yanmalı motor yasağına ilişkin geri adımının etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Platin fiyatları yüzde 8 arttı ve ons başına 2 bin 413 dolarla rekor seviyeye ulaştı.