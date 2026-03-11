Ramazan Bayramı tatili 2026: Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil süresine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Tatilin kaç gün olacağı ve idari izinle uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, önceki yıllarda resmi tatilin idari izinlerle birleştirilmesiyle tatil süresi uzatılmıştı. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte konuyla ilgili merak edilenler…
1 2026 Ramazan Bayramı ne zaman?
Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerinde kutlanacak:
Ramazan Bayramı 1. günü: 20 Mart 2026
Ramazan Bayramı 2. günü: 21 Mart 2026
Ramazan Bayramı 3. günü: 22 Mart 2026
2 Arife günü ne zaman?
Arife günü ise 19 Mart 2026 tarihine denk geliyor. Arife günü öğleden sonra kamu kurumları ve birçok iş yerinde resmi tatil uygulanıyor.
3 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Ramazan Bayramı’yla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de tatilin 9 gün olup olmayacağı. Geçmiş yıllarda benzer uygulamalar yapılmış olsa da bu yıl tatil süresinin uzatılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılabilmesi için 23, 24, 25, 26 ve 27 Mart 2026 tarihlerinin de idari izin kapsamına dahil edilmesi gerekiyor.
Konu, yapılacak resmi açıklamanın ardından netleşecek.
4 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
19 Mart 2026 arife günü yarım gün resmi tatil olacak. Ramazan Bayramı tatilinin üç gün sürmesi nedeniyle mevcut takvime göre 2026 yılında bayram tatili toplamda 3,5 gün sürecek.