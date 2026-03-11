Ramazan Bayramı tatili 2026: Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı’yla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de tatilin 9 gün olup olmayacağı. Geçmiş yıllarda benzer uygulamalar yapılmış olsa da bu yıl tatil süresinin uzatılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılabilmesi için 23, 24, 25, 26 ve 27 Mart 2026 tarihlerinin de idari izin kapsamına dahil edilmesi gerekiyor.

Konu, yapılacak resmi açıklamanın ardından netleşecek.