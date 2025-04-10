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Altın güne nasıl başladı? 10 Nisan altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 803 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 460 liradan satılıyor.

10 Nisan 2025 | 10:44
Altın güne nasıl başladı? 10 Nisan altın fiyatları

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,4 artışla 3 bin 763 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 1 artışla 3 bin 803 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 460 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 3 bin 117 dolar seviyesinde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla varlık fiyatlarında pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Trump'ın tarifelere ilişkin son açıklamaları ABD'nin ticaret politikasının ekonomik etkileri konusunda endişeli olan yatırımcıları bir miktar rahatlattı.

Truth Social sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

Trump, bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirterek, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti.

Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardığını açıkladı.

‘GÜVENLİ LİMAN’ ALTINA TALEP SÜRÜYOR

Analistler, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasına rağmen, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini artırmasının ticaret savaşı endişelerinin devam etmesine neden olduğunu, bunun da yatırımcıların güvenli liman olan altına talebini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar 130 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 100 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Coca-Cola (CCOLA) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
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GERİ
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