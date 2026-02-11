Altın güne nasıl başladı? 11 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

İç ve küresel piyasalardaki fiyat değişimleri altın ve döviz cephesindeki güncel görünümü şekillendirirken, yatırımcılar ile vatandaşlar sabah saatlerinde gram, çeyrek, yarım ve ons altının son fiyatlarını takip ediyor. Peki, 11 Şubat 2026 sabahında çeyrek, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum ne?

Gram altın yeni güne yükselişle başladı

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 7 bin 58 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7 bin 97 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 20 liradan satılıyor.

ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi izlenecek

ABD'de tüketici harcamalarının zayıfladığına işaret eden verilerin ekonomide yavaşlama riskini gündeme getirmesi varlık fiyatları üzerinde etkili olurken bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de tüketici talebindeki zayıflamaya işaret eden veriler, iş gücü piyasasında gözlenen ivme kaybı birlikte değerlendirildiğinde, piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine daha erken başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken nisan toplantısında erken bir gevşeme adımıyla karşılaşma ihtimalleri masaya geldi.

Zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti azalan altının ons fiyatında yükseliş eğilimi göze çarparken şu sıralarda ons altın önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 5 bin 60 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

