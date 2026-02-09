Best Brands Grup Enerji halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE) halka arz sonuçları resmiyet kazandı. 5–6 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinin ardından, Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından paylaşılan veriler halka arza olan ilginin detaylarını ortaya koydu.

İşte halka arzın öne çıkan rakamları ve dağıtım detayları:

Halka Arzın Finansal Boyutu



Şirket bu süreçle birlikte sermayesini 150 milyon TL’den 188,21 milyon TL’ye çıkardı.

Toplam Pay Adedi: 54,58 milyon Lot (38,21 milyon sermaye artırımı + 16,37 milyon ortak satışı)

Halka Arz Fiyatı: 14,70 TL

Halka Arz Büyüklüğü: 802,30 milyon TL

Talep ve Katılım Verileri



Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzda, gelen talep arz edilen miktarın 2,1 katına ulaştı.

Filtrelenmemiş Talep: 112,26 milyon pay (809.419 emir)

Net (Kabul Edilen) Talep: 110,37 milyon pay (796.578 emir)

Toplam Talep Tutarı: 1,62 milyar TL



Dağıtım Sonuçları: Kaç Lot Verildi?



"Borsa'da Satış" yöntemiyle yapılan dağıtımda, mükerrer taleplerin ayıklanmasının ardından paylar yatırımcılara ulaştırıldı.

Toplam Yatırımcı Sayısı: 796.578

Yatırımcı Başına Dağıtılan Azami Pay: 71 Lot (Yaklaşık 1.043 TL)

Payların önümüzdeki günlerde "BESTE" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.