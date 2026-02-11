ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bedelsiz sermaye artırımı yapan hissenin fiyatında düzeltme var (11 Şubat)

Bedelsiz sermaye artırımı yapan hissenin fiyatında düzeltme var (11 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Edip Üçok
Edip Üçok
[email protected]

Bedelsiz sermaye artırımı yapan hissenin fiyatında düzeltme var (11 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruya göre, Büyük Şefler Gıda (BIGCH) paylarında iç kaynaklardan karşılanan bedelsiz sermaye artırımı süreci tamamlanmış ve hisse fiyatında düzeltmeye gidilmiştir.

İşlem Detayları

Sermaye artırımı ve bölünme sonrası oluşan veriler şu şekildedir:

Şirket Unvanı: Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu: BIGCH

Bedelsiz Oranı: %400 (İç kaynaklardan)

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 10,81 TL

Belirtilen 10,81 TL'lik teorik fiyat, Borsa İstanbul işlem kuralları gereği henüz fiyat adımına yuvarlanmamış ham değerdir.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL