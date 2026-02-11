Bedelsiz sermaye artırımı yapan hissenin fiyatında düzeltme var (11 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruya göre, Büyük Şefler Gıda (BIGCH) paylarında iç kaynaklardan karşılanan bedelsiz sermaye artırımı süreci tamamlanmış ve hisse fiyatında düzeltmeye gidilmiştir.

İşlem Detayları



Sermaye artırımı ve bölünme sonrası oluşan veriler şu şekildedir:

Şirket Unvanı: Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu: BIGCH

Bedelsiz Oranı: %400 (İç kaynaklardan)

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 10,81 TL

Belirtilen 10,81 TL'lik teorik fiyat, Borsa İstanbul işlem kuralları gereği henüz fiyat adımına yuvarlanmamış ham değerdir.