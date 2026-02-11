Medya devlerinin savaşı: Paramount, Warner Bros.’u Netflix’in elinden almak için teklif yükseltti

Paramount, Warner Bros. Discovery Inc.’yi Netflix ile yaptığı anlaşmadan vazgeçirmeye yönelik teklifini güçlendirdi. Şirket, Warner Bros.’un (WBD) Netflix ile varılan anlaşmayı feshetmesi halinde doğacak 2,8 milyar dolarlık tazminatı karşılamayı taahhüt etti.

Bu başvuru, WBD'nin stüdyolarını ve yayın varlıklarını Netflix'e 83 milyar dolara satma anlaşmasını sonuçlandırmaya doğru ilerlediği bir dönemde geldi. Geçen ay Netflix, teklifini tamamen nakit olarak revize etmişti.

Medya devi Paramount (Skydance), Warner Bros. Discovery (WBD) hissedarlarını Netflix’in rakip teklifinden uzaklaştırmak amacıyla Salı günü yaptığı açıklamada teklif şartlarını iyileştirdiğini duyurdu. Paramount, stratejik bir hamleyle sadece finansal yükümlülükleri üstlenmekle kalmıyor, aynı zamanda belirsizlikleri gidermeye odaklanıyor.

Paramount, WBD’nin Netflix ile olan anlaşmasını iptal etmesi durumunda doğacak 2,8 milyar dolarlık dev tazminatı tamamen karşılamayı taahhüt etti. WBD'nin borç takas teklifiyle ilgili oluşabilecek 1,5 milyar dolarlık olası finansman maliyetini üstlenecek. Bu miktar, şirketin yeniden yapılandırma sürecindeki yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Onay sürecine duyduğu güveni vurgulayan Paramount, işlemin 2026 sonuna kadar tamamlanmaması durumunda, her çeyrek için hissedarlara hisse başına 25 sent ek ödeme yapacağını açıkladı.

CNN'de yer alan habere göre; açıklamanın ardından Paramount ve Warner Bros. hisseleri yüzde 1’in üzerinde yükselirken, Netflix hisseleri yüzde 2,5 artışla günü en güçlü performansla tamamladı.

Piyasa tepkisi, yatırımcıların Paramount’un iyileştirilmiş teklifini olumlu karşıladığını gösterdi. Paramount’un Warner Bros.’u uzun süredir agresif şekilde takip ettiği bilinirken, David Ellison liderliğindeki şirket, Warner Bros. yönetiminin stüdyolarını ve HBO Max yayın platformunu Netflix’e hisse başına 27,75 dolar üzerinden, toplam 82,7 milyar dolarlık bir bedelle satmayı kabul etmesiyle şaşkınlık yaşamıştı.