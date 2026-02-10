Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin fiyatında düzeltme var (10 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.



Borsa İstanbul’un (BİST) açıklamasına göre, Gen İlaç (GENIL) paylarında %1400 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle fiyat düzeltmesine gidildi.



Sermaye Artırımı Detayları



Şirket: Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (GENIL)

Artırım Oranı: %1400 (İç kaynaklardan karşılanmak üzere)

Bölünme Sonrası Yeni Fiyat: 8,333 TL (Teorik fiyat)