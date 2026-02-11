Ticaret satış hacmi Aralık’ta yükseldi, perakende satışlar gücünü sürdürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ait Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini duyurdu. Buna göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 16,3 oranında artış gösterdi.

Toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 1 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,7 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi aynı kaldı.

Toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 oranında artış gösterdi.