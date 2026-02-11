ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ticaret satış hacmi Aralık’ta yükseldi, perakende satışlar gücünü sürdürdü

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2025 yılı Aralık ayında ticaret satış hacmi yıllık yüzde 3,8, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 16,3 arttı.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Ticaret satış hacmi Aralık’ta yükseldi, perakende satışlar gücünü sürdürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ait Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini duyurdu. Buna göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. 

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 16,3 oranında artış gösterdi.

Toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 1 azaldı.

Ticaret satış hacmi Aralık’ta yükseldi, perakende satışlar gücünü sürdürdü-1

Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,7 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi aynı kaldı.

Toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 oranında artış gösterdi.

Ticaret satış hacmi Aralık’ta yükseldi, perakende satışlar gücünü sürdürdü-2
Ticaret satış hacmi Aralık’ta yükseldi, perakende satışlar gücünü sürdürdü-3
Ticaret satış hacmi Aralık’ta yükseldi, perakende satışlar gücünü sürdürdü-4
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL