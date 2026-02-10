Kapadokya merkezli köklü bir geçmişe sahip olan ve Dorak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ata Turizm, halka arz sürecine giriyor.

Şirket Profili ve Faaliyet Alanları



2002 yılında temelleri atılan şirket; otelcilikten madenciliğe, havacılıktan gastronomiye kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Dorak Holding çatısı altındaki 21 iştirakten biri olan Ata Turizm, şu tanınmış markaları bünyesinde barındırıyor:

Konaklama & Gastronomi: Sacred House Otel, Cappamasa Restoran.

Havacılık & Turizm: Kapadokya Balloons, Asorti.

Üretim & Madencilik: Venessa Seramik, Dorak Madencilik.

Halka Arzın Öne Çıkan Detayları

Halka Arz Fiyatı 11,20 TL

Halka Arz Büyüklüğü 3,1 Milyar TL

Halka Açıklık Oranı %34,9

Toplam Pay Adedi 280 Milyon Lot

Dağıtım Yöntemi Bireysele Eşit Dağıtım

Katılım Endeksi Uygun Değil

Şirketin mülkiyeti tamamen Tan Turizm Havayolu Taşımacılık’a aittir. Yatırımcı güvenini pekiştirmek amacıyla 30 gün boyunca fiyat istikrarı desteği ve 1 yıl süresince "ortak/ihraççı satışı yapılmayacağı" taahhüt edilmektedir.

Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?



Şirket, elde edeceği kaynağın büyük bir kısmını özkaynaklarını güçlendirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için kullanmayı hedefliyor:

Gayrimenkul Yatırımı (%80–90): Mevcutta kiracı olarak kullanılan taşınmazların satın alınması.

Modernizasyon: Otel ve restoranların renovasyon çalışmaları.

Kapasite Artırımı: Mevcut taş ocağı tesislerinin büyütülmesi.

İşletme Sermayesi: Günlük operasyonel süreçlerin finansmanı.